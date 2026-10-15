El trampolín que ha tenido Ignacio Buse en el circuito del ATP lo ha convertido en un referente de nuevas generaciones en el Perú. En una activación de Peugeot en el Club Rinconada en La Molina, la emoción de los más pequeños fue única: “’Nachito’, es la primera vez que te puedo ver en esa persona, eres mi ídolo”, gritaban emocionados entre niños y niñas. Tras la victoria de Perú sobre Paraguay en la Copa Davis, el 35° del mundo estuvo un día más en Lima, para conceder una entrevista a El Comercio y preparar nuevamente las maletas. El itinerario ha sido movido: Londres, Pekín, Shanghái. Y se vienen Viena y París para terminar el año.

-Eres el primer peruano en la historia en ser convocado a la Laver Cup y estarás bajo las órdenes las órdenes de Andre Agassi, ¿cómo tomaste este llamado?

Bien, fue un torneo que lleva poco tiempo (5 años), pero estoy muy contento con la convocatoria. Creo que fue una experiencia alucinante. Traté de sacar todo lo mejor que me puedan aportar del capitán (Andre Agassi) o de los otros jugadores. Fue un torneo espectacular y voy a tratar de disfrutarlo al máximo.

-Vimos a Gastón Acurio, Matías Succar y gran parte, por no decir toda tu familia, vino a verte en el Jockey Club. Radicas en Barcelona y pasas todo el año viajando y compitiendo, pero estos días de Copa Davis también te permiten estar cerca a ellos. ¿Qué es la familia para ti? Hace poco sufriste la pérdida física de un integrante muy querido.

Sí, mi equipo está más que nada en España, pero de vivir poco… Viajo 35 semanas al año, hago muchas semanas en Estados Unidos, haré unas semanas en Lima en diciembre y, las otras, estoy viajando, es complicado porque no veo mucho la familia. Mi equipo también viaja las 35 semanas al año conmigo, o sea, estoy como todo el día de aquí para allá. He estado siguiendo a ‘Mati’, ganó este fin de semana, tengo una relación espectacular con él.

Siempre estamos ahí viéndonos cómo nos va y creo que siempre me lo dice él también: “créetela.” Yo también le digo: “créetela.” Y creo que es importante, la amistad que tenemos. Nos apoyamos uno al otro y me emociona que estemos viviendo este gran momento.

-Vinieron cerca de 4400 personas al estadio para ver la Copa Davis. El seguidor/hincha del tenis peruano va en aumento y puede desplazar tarde o temprano al vóley como el segundo deporte más popular en el país. ¿Crees que esto se pueda dar?

Es una gran pregunta. Ojalá, yo creo que el tenis es un deporte divertido. Mira a toda la gente que hay acá por una exhibición de Peugeot. Creo que es superbonito que haya tanta gente para ver este peloteo. Imagínate, si fuese un partido oficial. Creo que es superbonito estar viviendo esto. Espero que en algún momento pueda haber alguna liga nacional o algo que se pueda jugar en algún momento del año.

-Eres deportista, pero a la vez eres un embajador de la marca Perú. ¿cómo has prácticamente tenido que adoptar de gratis ese título, ya que llevas el nombre del Perú por todos lados?

Yo, feliz. A mí me sale supernatural hablar de toda la comida peruana, de la historia de Perú, siempre incitando a la gente a que venga a visitar a Perú.

-Justo Promperu será sede de ‘The 50 Best Restaurantes 2026’…

Bueno, a ver si se puede estar, a ver. Voy a tratar de estar.

-¿Entras a la cocina, ‘Nacho’?

Hago buen ceviche, un cevichito ahí hago, tengo ahí un as abajo la manga (risas).

-Tu presente y futuro es el tenis por los próximos 15 años, pero en el camino, ¿has pensado en emprender? ¿Te gustaría abrir un restaurante o qué rubro te despierta?

Me gustaría, me gustaría. Yo creo que haría algo fuera del tenis, pero no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Sí me gusta todo el mundo de la cocina, aunque igualmente creo que mi vida estará bastante ligada al tenis, eso sí. De cierta manera, tratando de ayudar seguramente a proyectos acá peruanos, juveniles, algo me gustaría hacer a futuro.

-Entiendo que, por lo que dijiste hace un rato, tu calendario tendrá más días en Perú o torneos más cerca al país, para estar dentro de la gira sudamericana

Sí, pero el calendario no es siempre el mismo al final o casi siempre el mismo, salvo en febrero que puedes hacer la gira sudamericana o la gira en Dubái, también hay otro torneo en 2028, que creo que va a ser en Catar. Voy a tratar de hacer alguna semana en diciembre acá en Lima de pretemporada para prepararme fuerte y ahí ir a Australia, ir directo al Australian Open, pero...

-No pensar en ello…

Sí, trato de pensar en torneo a torneo y que cada torneo tenga una nueva oportunidad.

Ignacio Buse tiene 1460 puntos en el ránking ATP. (Foto: Julio Reaño/GEC)

-El año pasado hablamos en el Lima Cricket, estuvimos ahí también con Peugeot y nos decías que ya no ves los mensajes de Instagram, por ejemplo, creo que ya los tienes ocultos.

Veo algo, sí, veo algo. Pero estoy tranquilo por ese lado en cuanto a la salud mental.

-¿Pensaste que iba a causar tanto revuelo tus declaraciones sobre que un top 1000 del ATP le podría ganar a la 1 de la WTA?

No y agradezco también a los medios peruanos porque creo que me cuidaron bastante. Me parece increíble como la gente se puede aferrar a un clip. Al final del video, es todo al revés, salgo diciendo que el tenis de mujeres es superentretenido y diferente, pero no sé por qué se generó esto y comienzan a citar cosas diferentes y todo, pero no me afecta porque como te digo, trato de un poco desconectado y yo estoy tranquilo con forma de pensar, ¿no?

-Aparte, tú lo trataste con mucho respeto…

Sí, yo traté de promocionar el tenis de mujeres porque juegan bien y compartimos mucho circuito mucho, las veo bastante y no tendría por qué hablar mal yo del tenis de mujeres.

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