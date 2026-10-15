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Resumen

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Ignacio Buse, la raqueta número uno del Perú (Julio Reaños).
Ignacio Buse, la raqueta número uno del Perú (Julio Reaños).
Por Raúl Castillo, Gabriel Casimiro

El trampolín que ha tenido Ignacio Buse en el circuito del ATP lo ha convertido en un referente de nuevas generaciones en el Perú. En una activación de Peugeot en el Club Rinconada en La Molina, la emoción de los más pequeños fue única: “’Nachito’, es la primera vez que te puedo ver en esa persona, eres mi ídolo”, gritaban emocionados entre niños y niñas. Tras la victoria de Perú sobre Paraguay en la Copa Davis, el 35° del mundo estuvo un día más en Lima, para conceder una entrevista a El Comercio y preparar nuevamente las maletas. El itinerario ha sido movido: Londres, Pekín, Shanghái. Y se vienen Viena y París para terminar el año.

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Entrevista