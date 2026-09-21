icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Buse y su ilusión tras ser elegido para jugar la Laver Cup 2026. (Video: Gabriel Casimiro y Raúl Castillo / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse y su ilusión tras ser elegido para jugar la Laver Cup 2026. (Video: Gabriel Casimiro y Raúl Castillo / Foto: Getty Images)
Por Gabriel Casimiro, Raúl Castillo

Tras su participación y clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis, Ignacio Buse recibió una noticia que marcará un nuevo capítulo en su carrera. El tenista peruano fue elegido como suplente oficial del Team World para la Laver Cup 2026, torneo que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el The O2 Arena de Londres. El anuncio generó expectativa en nuestro país y el propio ‘Nacho’ contó cómo tomó esta oportunidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.