Tras su participación y clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis, Ignacio Buse recibió una noticia que marcará un nuevo capítulo en su carrera. El tenista peruano fue elegido como suplente oficial del Team World para la Laver Cup 2026, torneo que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el The O2 Arena de Londres. El anuncio generó expectativa en nuestro país y el propio ‘Nacho’ contó cómo tomó esta oportunidad.

En una entrevista con Gabriel Casimiro y Raúl Castillo durante una activación de Peugeot, auspiciador de la primera raqueta peruana, en el Rinconada Club de La Molina, el ‘Colorado’ se mostró contento con la noticia por convertirse en el primer peruano en participar en esta competencia y destacó el crecimiento que viene teniendo el tenis en nuestro país.

“Sí, estoy muy contento. Creo que es un torneo que lleva pocos años, igual lleva cinco años, pero estoy muy, muy contento. Creo que va a ser una experiencia alucinante y sí, voy a tratar de sacar todo lo mejor que pueda”, señaló Buse al ser consultado por su convocatoria al certamen.

Ignacio Buse. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El peruano explicó que uno de sus objetivos será aprovechar la oportunidad para aprender de los integrantes del equipo. “Ciertas cositas que me puedan aportar del capitán o de los otros jugadores, pero va a ser un torneo espectacular y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”, manifestó el tenista nacional, quien atraviesa una temporada destacada en el circuito.

Buse también habló sobre la posibilidad de compartir esta experiencia con grandes figuras y mencionó a André Agassi, quien forma parte de su entorno a través de su representante. “Sí, habló con mi representante, todo, y está con ganas, está con ganas de verme allá. Dice que cree que me puede aportar ciertas cosas”, contó.

Andre Agassi será el capitán del Team Wolrd en la Laver Cup. (Foto: Getty Images) / Luke Walker

El tenista peruano reveló que incluso recibió un mensaje de André Agassi previo a su viaje. “Ayer justo me llamó y bueno, intercambiamos un poquito ahí por mensaje, pero sí, no conseguimos tener una llamada, pero bueno, vamos a hablar igualmente”, relató Buse sobre el contacto con el excampeón británico.

La Laver Cup enfrentará al Team World contra el Team Europe durante tres jornadas. Buse será alternante del conjunto que tendrá como capitán a André Agassi y compartirá equipo con jugadores como Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Francisco Cerúndolo y Learner Tien.

Team Europa vs. Team World se verán las caras en la Laver Cup. (Foto: Laver Cup)

Lejos de quedarse únicamente con la convocatoria, Buse ya tiene definido el intenso calendario que afrontará después de su participación en Londres. “De ahí a China, me voy a Pekín, a Shanghái, Viena y París. Y ahí termina el año”, explicó el peruano, quien tendrá cinco torneos por delante para cerrar su temporada.

SOBRE EL AUTOR

Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo. Ver más gabriel.casimiro@depor.pe @ gabrielcasimiro

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