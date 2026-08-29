El tenista nacional Ignacio Buse sumó un hito histórico al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026 tras vencer al británico Arthur Fery por un doble 6-3. Con este resultado, el jugador de 22 años no solo se convirtió en el monarca más joven en la historia del certamen, sino que además rompió una sequía de 33 años para el tenis peruano en canchas de cemento e ingresó por primera vez al Top 30 virtual del ranking ATP.

Tras levantar el trofeo en los Estados Unidos, “Nacho” se tomó un momento muy especial para dedicarle el triunfo a la comunidad peruana, cuya presencia se hizo sentir con fuerza en las tribunas.

Conmovido por el aliento constante que recibió durante toda la semana de competencia, la primera raqueta del Perú dejó un mensaje lleno de gratitud y orgullo por sus raíces: “Quiero agradecer a toda la gente de Perú. Sitio donde voy, sitio donde hay siempre peruanos. Que se escuche en todo el mundo: ¡Perú es clave!”.

Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano que gana un torneo ATP en superficie dura desde que Jaime Yzaga levantara el título de Sídney en enero de 1993.