Por Redacción EC

El tenista nacional Ignacio Buse sumó un hito histórico al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026 tras vencer al británico Arthur Fery por un doble 6-3. Con este resultado, el jugador de 22 años no solo se convirtió en el monarca más joven en la historia del certamen, sino que además rompió una sequía de 33 años para el tenis peruano en canchas de cemento e ingresó por primera vez al Top 30 virtual del ranking ATP.

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