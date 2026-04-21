El tenista peruano Ignacio Buse hará su esperado debut en el Masters 1000 de Madrid 2026 cuando enfrente al experimentado francés Adrian Mannarino por la primera ronda del torneo. El duelo se jugará en la emblemática Caja Mágica y marcará un reto clave en la carrera del joven nacional.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Adrian Mannarino?

El partido entre Ignacio Buse vs Adrian Mannarino está programado para el miércoles 22 de abril de 2026, en el Court 4 del complejo madrileño.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 5:10 a.m.

Bolivia y Venezuela: 6:10 a.m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 7:10 a.m.

El encuentro forma parte de la jornada inaugural del cuadro principal del Mutua Madrid Open.

¿Dónde ver EN VIVO el Buse vs Mannarino?

El partido se podrá ver EN VIVO a través de:

Disney+ (streaming oficial para Perú y Sudamérica)

Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias online en portales deportivos.

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: cómo llegan al partido

Ignacio Buse llega tras competir en el ATP 500 de Barcelona, donde no pudo superar la primera ronda, pero mantiene un crecimiento sostenido en el ranking ATP.

Por su parte, Adrian Mannarino, actual top 50 del mundo, cuenta con amplia experiencia en el circuito y cinco títulos ATP en su carrera, siendo un rival de alto nivel para el peruano.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

Buse busca dar el golpe en Madrid

El debut de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid representa una gran oportunidad para consolidarse en la élite del tenis mundial. En caso de avanzar, el ganador del encuentro enfrentará en segunda ronda a Arthur Fils, uno de los jóvenes más prometedores del circuito.

El choque ante Mannarino será una prueba exigente, pero también una vitrina ideal para que el peruano siga haciendo historia en el tenis internacional.