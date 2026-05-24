Ignacio Buse se enfrentará al ruso Andrey Rublev este lunes 25 de mayo de 2026 por la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros 2026. Luego de obtener el ATP 500 de Hamburgo, Nacho continúa su camino y va por más, esta vez, enfrentará al número 11 del mundo, buscando una épica clasificiación a la siguiente ronda. A continuación, te dejamos los horarios, canales TV y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY por Roland Garro 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev está programado para disputarse este lunes 25 de mayo a partir de las 6:50 a.m. (hora peruana) por la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros. Este compromiso se disputará en la arcilla francesa y los hinchas peruanos deberán seguir la TV desde temprano para ver en acción al tenista nacional, que busca dar el batacazo.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Andrey Rublev por Roland Garro 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ en Perú y Latinoamérica. No irá por señal abierta ni por cable tradicional.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE, Ignacio Buse vs Andrey Rublev por Roland Garro 2026