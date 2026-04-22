Ignacio Buse enfrenta este viernes 24 de abril a Arthur Fils por la segunda fecha del Masters 1000 de Madrid 2026. El tenista peruano llega a este partido luego de superar en el debut al francés Adrian Mannarino y con la confianza al tope para continuar avanzando en el torneo. El duelo se jugará en la emblemática Caja Mágica y marcará un reto clave en la carrera del joven nacional.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Arthur Fils?

El partido entre Ignacio Buse vs Arthur Fils está programado para el viernes 24 de abril de 2026, en el Court 4 del complejo madrileño.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: Por confirmar.

Bolivia y Venezuela: Por confirmar

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: Por confirmar

El encuentro forma parte de la segunda ronda del cuadro principal del Mutua Madrid Open.

¿Dónde ver EN VIVO el Buse vs Fils?

El partido se podrá ver EN VIVO a través de:

Disney+ (streaming oficial para Perú y Sudamérica)

Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias online en portales deportivos.

Ignacio Buse vs Arthur Fils: cómo llegan al partido

Ignacio Buse llega a este partido tras competir en el ATP 500 de Barcelona, donde no pudo superar la primera ronda, pero mantiene un crecimiento sostenido en el ranking ATP.

Por su parte, Arthur Fils, actual top 25 del mundo, llega motivado tras ganar el título en el ATP 500 de Barcelona y es favorito para quedarse con el partido. Eso sí, no será fácil superar al peruano.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

Buse busca dar el golpe en Madrid

La participación de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid representa una gran oportunidad para consolidarse en la élite del tenis mundial. El choque ante Fils será una prueba exigente, pero también una vitrina ideal para que el peruano siga haciendo historia en el tenis internacional.

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