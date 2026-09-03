Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO
La primera raqueta del país tuvo un intenso duelo ante Marcos Giron en el que salió airoso por 3-2, y logró llegar a estas instancias. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de tenis en vivo.
Ignacio Buse enfrentará a Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026 este jueves 3 de septiembre. ‘Nacho’ se volverá a ver las caras con el tenista francés a pocas días de su duelo en el Winston-Salem Open 2026, donde el peruano venció por tres sets (6-2, 4-6, 6-1).
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026.
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026?
El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi está programado para este jueves 3 de septiembre no antes de las 3:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.