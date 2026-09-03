Por Joao Muñoz Tineo

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO

09:00

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi está programado para este jueves 3 de septiembre no antes de las 3:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

09:00

La primera raqueta del país tuvo un intenso duelo ante Marcos Giron en el que salió airoso por 3-2, y logró llegar a estas instancias. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de tenis en vivo.

09:00

Ignacio Buse enfrentará a Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026 este jueves 3 de septiembre. ‘Nacho’ se volverá a ver las caras con el tenista francés a pocas días de su duelo en el Winston-Salem Open 2026, donde el peruano venció por tres sets (6-2, 4-6, 6-1).

08:58

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.