Por Redacción EC

El tenis peruano vuelve a ilusionarse en el ATP Masters 1000 de Miami con el debut de Ignacio Buse en la primera ronda del cuadro principal. El joven nacional, ubicado en el puesto 63 del ranking, enfrentará al experimentado bosnio Damir Džumhur, actual 76 del mundo, en un duelo que genera expectativa por el presente de ambos jugadores.

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