El tenis peruano vuelve a ilusionarse en el ATP Masters 1000 de Miami con el debut de Ignacio Buse en la primera ronda del cuadro principal. El joven nacional, ubicado en el puesto 63 del ranking, enfrentará al experimentado bosnio Damir Džumhur, actual 76 del mundo, en un duelo que genera expectativa por el presente de ambos jugadores.

Buse llega con números que lo respaldan y lo posicionan como favorito en la previa. Su rival, de 33 años, atraviesa un momento complicado, acumulando cuatro derrotas consecutivas y registrando apenas una victoria en pista dura durante toda la temporada 2026, un factor que podría inclinar la balanza a favor del peruano.

El partido marcará una gran oportunidad para que Ignacio Buse continúe su crecimiento en el circuito ATP y sume experiencia en torneos de alto nivel. Además, un triunfo en esta instancia no solo significaría avanzar de ronda, sino también consolidar su confianza frente a rivales de mayor trayectoria.

En caso de avanzar, el peruano podría protagonizar un duelo de alto calibre ante el número 2 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda. El debut de Buse está programado para este jueves 19 y será transmitido a través de Disney+, aunque la hora exacta del encuentro aún está por confirmarse.