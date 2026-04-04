Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse 6 3 3 David Goffin 2 6 6

El tenista peruano Ignacio Buse cayó 2 sets a 1 ante el belga David Goffin por la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo 2026. Los parciales fueron de 2-6, 6-3 y 6-3 a favor del experimentado Goffin, quien avanzó a la siguiente ronda del torneo. El peruano había empezado ganando el primer set, aunque luego no pudo sostener su ventaja y fue superado por su rival.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs David Goffin EN VIVO?

El partido entre Ignacio Buse vs David Goffin se disputará el sábado 4 de abril en el Country Club de Montecarlo, en Mónaco.

Perú: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Colombia y Ecuador: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Bolivia y Venezuela: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 7:30 a.m.

El encuentro corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria del Masters 1000.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs David Goffin EN VIVO?

El duelo podrá verse en streaming a través de Disney+, plataforma que transmite los torneos ATP en Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto online en portales deportivos.

Ignacio Buse vs David Goffin: previa del partido

Ignacio Buse, ubicado cerca del top 60 del ranking ATP, llega tras competir en el ATP de Marrakech, donde fue eliminado en octavos de final. Por su parte, David Goffin, ex número 7 del mundo, encara sus últimos meses como profesional tras anunciar su retiro para el final de la temporada.

El choque será exigente para el peruano, ya que enfrentará a un rival con amplia experiencia en torneos de élite y que incluso fue semifinalista en Montecarlo en 2017.

Masters 1000 de Montecarlo: lo que está en juego

El Masters 1000 de Montecarlo se jugará del 5 al 12 de abril y reúne a las principales figuras del circuito ATP. El campeón del torneo se llevará cerca de 1,000 puntos para el ranking mundial y un importante premio económico.

Para Buse, superar la qualy significaría un paso clave en su carrera y la oportunidad de competir ante los mejores del mundo en el cuadro principal.