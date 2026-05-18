Ignacio Buse vuelve a escena en el circuito ATP con un desafío de alto nivel en el ATP 500 de Hamburgo. El joven tenista peruano se enfrenta al italiano Flavio Cobolli en la primera ronda del torneo, en un duelo que representa una gran oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en el ranking. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo seguirlo en vivo.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Flavio Cobolli?

El partido entre Ignacio Buse y Flavio Cobolli por la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo se disputará este lunes en el Rothenbaum Tennis Stadium. El horario aproximado del encuentro dependerá del desarrollo de los partidos previos en la jornada, por lo que se recomienda estar atento a la programación oficial del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el Buse vs Cobolli?

El encuentro será transmitido EN VIVO para Perú y Latinoamérica a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium, que cuenta con los derechos de transmisión de los torneos ATP. También podrás seguir el minuto a minuto y resultados en portales deportivos.

Ignacio Buse busca dar el golpe en Hamburgo

El joven tenista peruano afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera al competir en un ATP 500. Buse llega con la intención de sumar experiencia y escalar posiciones en el ranking, enfrentando a un rival con mayor recorrido en el circuito profesional.

Flavio Cobolli, favorito en la previa

Por su parte, el italiano Flavio Cobolli parte como favorito debido a su mayor experiencia y regularidad en torneos ATP. Sin embargo, Buse intentará sorprender y aprovechar esta oportunidad para conseguir una victoria clave que impulse su crecimiento en el tenis internacional.