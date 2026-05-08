Por Redacción EC

Ignacio Buse afronta un duro desafío en el Masters 1000 de Roma 2026 cuando se mida ante el estadounidense Frances Tiafoe por la segunda ronda del torneo. Tras su gran debut en el Foro Itálico, el joven nacional buscará seguir sorprendiendo ante uno de los rivales más exigentes del circuito ATP.

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