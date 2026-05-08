Ignacio Buse afronta un duro desafío en el Masters 1000 de Roma 2026 cuando se mida ante el estadounidense Frances Tiafoe por la segunda ronda del torneo. Tras su gran debut en el Foro Itálico, el joven nacional buscará seguir sorprendiendo ante uno de los rivales más exigentes del circuito ATP.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO?

El partido entre Ignacio Buse vs Frances Tiafoe se jugará este sábado 9 de mayo de 2026 en el Masters 1000 de Roma.

🕢 Hora en Perú: 7:30 a.m.

7:30 a.m. 📍 Sede: Foro Itálico (Roma, Italia)

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs Tiafoe EN VIVO?

El encuentro será transmitido en televisión para toda Latinoamérica a través de:

📺 ESPN

¿Dónde ver online Ignacio Buse vs Tiafoe EN VIVO?

Si deseas seguir el partido vía streaming, podrás hacerlo en:

💻 Disney+

Buse busca seguir haciendo historia

Ignacio Buse llega en gran momento tras su sólido triunfo en primera ronda, resultado que lo metió entre los mejores del torneo.

Ahora, ante Frances Tiafoe, tendrá una gran oportunidad para consolidarse en la élite del tenis y seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito.