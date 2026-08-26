Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo se enfrentan este jueves 27 de agosto por los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. El partido se disputará en la cancha central del Wake Forest University Tennis Complex a partir de las 15:00 horas (Perú) / 17:00 horas (Argentina).

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo por Winston-Salem?

El partido entre Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndol está programado para este jueves 27 de agosto de 2026. Se juegan el pase directo a las semifinales del torneo norteamericano sobre superficie dura.

Horarios confirmados para ver a Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo

La organización del torneo programó el duelo para el segundo turno de la cancha principal. Estos son los horarios según tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas

16:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (Winston-Salem): 15:00 horas (EDT)

El horario es referencial y podría retrasarse si los partidos previos de la jornada se extienden.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo EN VIVO?

Para toda Latinoamérica, la señal oficial con los derechos de transmisión del ATP de Winston-Salem es ESPN, la cual emitirá el partido de manera exclusiva por televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo ONLINE vía streaming?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono, tablet o Smart TV, el partido estará disponible en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ (en sus planes Estándar y Premium). Adicionalmente, los usuarios con suscripción global a Tennis TV podrán seguir el minuto a minuto con estadísticas oficiales en tiempo real.