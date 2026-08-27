Por Joao Muñoz Tineo

Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo EN VIVO

15:03

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo ONLINE vía streaming?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono, tablet o Smart TV, el partido estará disponible en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ (en sus planes Estándar y Premium). Adicionalmente, los usuarios con suscripción global a Tennis TV podrán seguir el minuto a minuto con estadísticas oficiales en tiempo real.

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¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo EN VIVO?

Para toda Latinoamérica, la señal oficial con los derechos de transmisión del ATP de Winston-Salem es ESPN, la cual emitirá el partido de manera exclusiva por televisión por cable.

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Horarios confirmados para ver a Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo

La organización del torneo programó el duelo para el segundo turno de la cancha principal. Estos son los horarios según tu país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:10 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 17:10 horas
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:10 horas
  • México: 14:10 horas
  • Estados Unidos (Winston-Salem): 15:10 horas (EDT)

14:10

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo por Winston-Salem?

El partido entre Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndol está programado para este jueves 27 de agosto de 2026. Se juegan el pase directo a las semifinales del torneo norteamericano sobre superficie dura.

14:10

Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo se enfrentan este jueves 27 de agosto por los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. El partido se disputará en la cancha central del Wake Forest University Tennis Complex a partir de las 15:00 horas (Perú) / 17:00 horas (Argentina).

14:10

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Ignacio Buse vs. Juan Manuel Cerúndolo por los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

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