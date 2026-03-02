El tenista peruano Ignacio Buse afronta un partido clave este lunes 2 de marzo cuando se mida ante el canadiense Liam Draxl por la ronda clasificatoria del ATP Masters 1000 de Indian Wells 2026. El joven nacional buscará meterse al cuadro principal de uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional.

El encuentro representa una gran oportunidad para el peruano, quien continúa consolidándose en el ranking ATP y aspira a competir ante los mejores tenistas del mundo. Indian Wells es considerado el “quinto Grand Slam” por su relevancia, nivel competitivo y presencia de las principales figuras del tenis internacional.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Liam Draxl HOY?

El partido entre Ignacio Buse y Liam Draxl está programado para este lunes 2 de marzo de 2026, no antes de las 2:10 p.m. (hora peruana), en el Stadium 5 del Indian Wells Tennis Garden, en Estados Unidos.

Estos son los horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:10 p.m.

2:10 p.m. Bolivia y Venezuela: 3:10 p.m.

3:10 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4:10 p.m.

El duelo corresponde a la ronda clasificatoria, donde el peruano intentará dar el primer paso hacia el cuadro principal del torneo.

Dónde ver EN VIVO a Ignacio Buse vs Liam Draxl

El partido podrá verse EN VIVO a través de la plataforma oficial ATP TV, que transmite todos los encuentros del circuito ATP. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto, resultados y detalles del partido a través de El Comercio.

ATP TV es el servicio oficial de streaming del circuito y permite ver los partidos en directo desde cualquier dispositivo.

Cómo llega Ignacio Buse al Masters 1000 de Indian Wells

Ignacio Buse llega a este torneo tras competir en el ATP 250 Chile Open, donde fue eliminado en un partido muy disputado ante el argentino Thiago Agustín Tirante. Actualmente, el peruano se mantiene dentro del top 100 del ranking ATP, consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano.

Su rival, Liam Draxl, también buscará avanzar al cuadro principal, por lo que se espera un duelo parejo entre dos jugadores jóvenes con proyección internacional.

Ignacio Buse busca hacer historia en Indian Wells

La participación de Ignacio Buse en Indian Wells representa una gran oportunidad para el tenis peruano, ya que el torneo reúne a los mejores jugadores del mundo y otorga importantes puntos para el ranking ATP.

Un triunfo permitiría al peruano acercarse al cuadro principal y seguir creciendo en el circuito profesional, consolidando su ascenso en el tenis mundial y generando expectativa entre los aficionados peruanos.