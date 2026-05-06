Ignacio Buse hará su debut en el Masters 1000 de Roma enfrentando al italiano Lorenzo Sonego en la primera ronda. El duelo genera expectativa por el crecimiento del joven tenista nacional y su reto ante un rival experimentado en casa.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego?

El partido entre Ignacio Buse y Lorenzo Sonego está programado para este jueves 7 de mayo de 2026.

Hora en Perú: 12:00 p.m. (mediodía)

El encuentro se disputará en la cancha central del Foro Itálico y corresponde al primer turno de la jornada nocturna en Italia. Cabe señalar que el horario podría tener ligeras variaciones dependiendo de la duración de los partidos previos.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego EN VIVO?

La transmisión del partido por el Masters 1000 de Roma estará disponible en:

TV: ESPN (para toda Latinoamérica)

Este canal cuenta con los derechos oficiales del torneo y ofrecerá la cobertura completa del encuentro.

¿Dónde ver online el partido Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego?

Si prefieres seguir el partido vía streaming, también tendrás una opción oficial:

Streaming: Disney+

La plataforma permitirá ver el duelo en vivo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Previa del partido

El enfrentamiento representa una gran oportunidad para Ignacio Buse, quien busca seguir ganando experiencia en torneos de alto nivel. Enfrente tendrá a Lorenzo Sonego, un jugador consolidado en el circuito ATP que contará con el apoyo del público local.

El duelo promete intensidad desde el inicio, con estilos distintos que podrían ofrecer un partido atractivo en la arcilla italiana.