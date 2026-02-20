Ignacio Buse vs Matteo Berrettini en vivo: fecha, hora y canal TV para ver partido por Río Open 2026

Por Redacción EC

buscará seguir haciendo historia en el ATP 500 del Río Open 2026 cuando enfrente al italiano Matteo Berrettini en los cuartos de final. El peruano consiguió un triunfo clave ante João Fonseca y ahora se prepara para uno de los partidos más importantes de su carrera.

¿Cuándo y a qué hora juegan Buse vs Berrettini?

El partido entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini se jugará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) este viernes 20 de febrero de 2026 en la Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro en Río de Janeiro.

Horario por país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.
  • Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Buse vs Berrettini EN VIVO por TV o streaming?

El duelo por cuartos de final del Río Open Ignacio Buse vs Matteo Berrettini será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. Además, podrás seguir el minuto a minuto y estadística en vivo por El Comercio.

¿Cómo llegaron al duelo por los cuartos?

  • Ignacio Buse alcanzó esta fase tras vencer al brasileño João Fonseca en un partido intenso y con remontada.
  • Matteo Berrettini, ubicado entre los mejores del cuadro, superó al serbio Dušan Lajović para avanzar a cuartos.

Buse continúa consolidándose como una de las promesas del tenis peruano en el circuito ATP, y este choque ante Berrettini será clave para seguir avanzando en el torneo.

