Ignacio Buse vs.Thiago Tirante EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido por los dieciseisavos del Chile Open 2026 en el Complejo Mario Caracci Onetto del Club Deportivo Universidad Católica, en Santiago. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ATP TV y Disney Plus transmiten en Sudamérica.

Nuestra primera raqueta ha demostrado tener nivel para medirse contra los mejores del circuito. Además, llega con la confianza de haber sido semifinalista en el Río Open 2026, donde alcanzó el puesto 66 del ranking ATP tras imponerse a otros rankeados dentro del Top 100. Ahora, Buse va por más y busará hacer historia en tierras chilenas.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Thiago Tirante EN VIVO?

El partido entre Ignacio Buse vs Thiago Tirante por los dieciseisavos del Chile Open 2026 se jugará este martes 24 de febrero de 2026 en el Complejo Mario Caracci Onetto del Club Deportivo Universidad Católica a las 3:00 p.m. de Perú.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Thiago Tirante EN VIVO por TV y streaming?

El duelo por la semifinal del Río Open Ignacio Buse vs Thiago Tirante será transmitido EN DIRECTO por ATP TV y Disney+ Premium. Además, podrás seguir el minuto a minuto y estadística en vivo por El Comercio.

¿Cómo llega Ignacio Buse a los dieciseisavos del Chile Open 2026?

Ignacio Buse llega a esta instancia tras ser semifinalista del Río Open 2026, donde hizo historia tras dejar en el camino a tenistas como Joao Fonseca y Matteo Berretini. Ya entre los cuatro mejores, el peruano no pudo superar a Alejandro Tabilo y se quedó a un paso de la final.

Ahora, ya renovado y con mayor confianza, Buse buscará llegar lejor en el Chile Open 2026, un torneo que le permitirá encontrarse con su mejor tenis y donde ha recibido el apoyo de quienes quieren verlo triunfar en este deporte.

Ignacio Buse busca hacer historia en el Chile Open 2026

El tenista peruano continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano y este partido representa una oportunidad para continuar en ascenso en el ranking mundial de la ATP. Un triunfo lo colocaría entre los jugadores más destacados del torneo.