Ignacio Buse vs. Tommy Paul EN VIVO, se enfrentan por la final del ATP 500 de Hamburgo este sábado 23 de mayo del 2026. El peruano superó en semifinales a Aleksandar Kovacevic y alcanzó su primera final en el circuito, mientras que el americano, dejó en el camino a Álex de Miñaur. A continuación, revisa los horararios, canales TV y dónde ver ONLINE el la final.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Tommy Paul HOY?

El partido entre Ignacio Buse y Tommy Paul está programado para disputarse este sábado 23 de mayo a partir de las 7:30 a.m. (hora peruana) por la final del ATP 500 de Hamburgo. Este compromiso se disputará en la arcilla alemana y los hinchas peruanos deberán seguir la TV desde temprano para ver en acción al tenista nacional, que busca hacer historia en este certamen.

Ignacio Buse vs. Tommy Paul EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la final del ATP 500 de Hamburgo. / FILIPPO MONTEFORTE

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Tommy Paul?

El partido entre Ignacio Buse y Tommy Paul por la final del ATP 500 de Hamburgo se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ en Perú y Latinoamérica. No irá por señal abierta ni por cable tradicional.

Si buscas una alternativa online, también estará disponible en Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP para seguir el partido por streaming.

Ignacio Buse: la revelación peruana que hace historia

Ignacio Buse llega a esta final tras una campaña espectacular en Hamburgo, donde mostró un nivel altísimo. Con solo 22 años, ya se ubica en el puesto 36 del ranking ATP, firmando la mejor actuación de su carrera y devolviendo al Perú a una final del circuito tras casi dos décadas.

Tommy Paul, el rival a vencer

Al frente estará Tommy Paul, uno de los jugadores más consistentes del circuito. El estadounidense destaca por su velocidad, inteligencia táctica y experiencia en instancias decisivas, lo que lo convierte en un rival de alto nivel para el peruano.