Por Joao Muñoz Tineo

El partido entre Ignacio Buse y Zizou Bergs se disputa este sábado 10 de octubre de 2026 por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. El encuentro está programado en la cancha 7 del complejo Qizhong Tennis Center, en China.

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