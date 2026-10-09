El partido entre Ignacio Buse y Zizou Bergs se disputa este sábado 10 de octubre de 2026 por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. El encuentro está programado en la cancha 7 del complejo Qizhong Tennis Center, en China.

Según la programación disponible, el duelo figura para las 2:30 a. m. del sábado, hora peruana. Sin embargo, al tratarse de una jornada con varios partidos consecutivos en la misma pista, el inicio podría variar.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Zizou Bergs en Perú?

Estos son los horarios de referencia para seguir el encuentro entre el tenista peruano y el belga:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 a. m.

2:30 a. m. Bolivia y Venezuela: 3:30 a. m.

3:30 a. m. Argentina, Uruguay y Chile: 4:30 a. m.

4:30 a. m. España: 9:30 a. m.

Los horarios están calculados a partir de la programación internacional publicada para el encuentro y pueden variar según el desarrollo de los partidos previos.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Zizou Bergs EN VIVO?

La transmisión del Masters 1000 de Shanghái para Perú está disponible a través de Disney+ Premium, que ofrece contenido deportivo de ESPN. La disponibilidad específica del encuentro debe verificarse en la programación de la plataforma.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Zizou Bergs ONLINE?

Para ver el partido de Ignacio Buse vs. Zizou Bergs por internet, puedes ingresar a Disney+ y revisar la sección de deportes en vivo, con una suscripción que incluya la transmisión correspondiente.

También puedes consultar el marcador en directo, los resultados por set y las estadísticas del enfrentamiento en plataformas de seguimiento deportivo como Sofascore.

¿Qué pasa si Ignacio Buse vence a Zizou Bergs?

Si el peruano consigue la victoria, avanzará a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. En esa instancia podría enfrentarse al español Carlos Alcaraz, siempre que este supere su respectivo compromiso ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.