Ignacio Buse dejó una de las señales más contundentes de su crecimiento en el Tour ATP apenas unas semanas antes de Roland Garros. El peruano, que conquistó el 23 de mayo el Abierto de Hamburgo (ATP 500), derrotó durante aquella campaña a dos jugadores que hoy forman parte de las semifinales del segundo Grand Slam de la temporada: el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.

Lo que entonces parecía una semana soñada para la primera raqueta nacional adquiere ahora una dimensión todavía mayor. Buse, de 22 años, no solo levantó el primer título ATP de su carrera en Alemania, sino que lo hizo superando a rivales que semanas después confirmarían su gran momento al instalarse entre los cuatro mejores del segundo Grand Slam de la temporada.

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 de Hamburgo!

El primer gran golpe llegó en su estreno en el cuadro principal de Hamburgo. Procedente de la qualy (fase de clasificación), el ‘Colorado’ se encontró en la primera ronda con Cobolli, vigente campeón del certamen y uno de los jugadores más sólidos de la gira europea de arcilla. Pese a la diferencia de experiencia y ranking, ‘Nacho’ salió decidido a imponer condiciones desde el inicio.

Con un tenis agresivo y una notable efectividad en la devolución, el tenista nacional tomó rápidamente el control del encuentro. Un quiebre tempranero le permitió adueñarse del primer set y posteriormente volvió a romper el servicio del italiano para cerrar el parcial por 6-2. En la segunda manga resistió los intentos de reacción de su rival y encontró la ruptura decisiva cuando el desempate parecía inevitable, sellando la victoria por 7-5.

Tras el encuentro, Buse reconoció en una entrevista con la organización que afrontó el match convencido de sus posibilidades. Consideró que podía competir de igual a igual con el italiano -en ese entonces número 12 del mundo y hoy 10 en el Live Ranking- si lograba desplegar su mejor nivel y destacó la confianza con la que salió a la cancha, una actitud que terminaría marcando toda su semana en Hamburgo.

Las semis de Roland Garros… A qué hora y a quiénes enfrentan Cobolli y Mensik Flavio Cobolli disputará mañana una de las semifinales de Roland Garros frente a su compatriota Matteo Arnaldi. El match está programado a iniciar a las 7:30 a.m. (hora de Perú y en vivo por Disney / ESPN). En tanto, Jakub Mensik buscará un lugar en la final del segundo Grand Slam de la temporada ante el alemán Alexander Zverev no antes del mediodía (transmisión de Disney / ESPN).

Otra sólida victoria

La historia no terminó allí. Apenas un día después, Ignacio Buse volvió a sorprender al imponerse a Jakub Mensik en los octavos de final del certamen alemán. El checo llegaba como uno de los jóvenes (20 años) más prometedores del circuito, pero se encontró con una versión inspirada de Buse.

La superioridad del ‘Colorado’ fue evidente desde los primeros juegos. Con profundidad en sus golpes, inteligencia táctica y una gran lectura de los intercambios, neutralizó la potencia de Mensik y se adjudicó el primer set con un contundente 6-0. Lejos de bajar la intensidad, mantuvo el dominio en la segunda manga para completar una de las actuaciones más sólidas de su carrera con un 6-3 final.

Ignacio Buse sufrió con el calor de París y recibió atención médica. (Foto: AFP) / ALAIN JOCARD

Aquellas victorias fueron dos de los escalones más importantes en una campaña inolvidable. Buse continuó avanzando ronda tras ronda hasta quedarse con el título en Hamburgo, convirtiéndose en el primer peruano en conquistar un torneo ATP desde Luis Horna y dando un salto significativo en la clasificación mundial (35 en el Live Ranking).

Semanas después, Cobolli y Mensik ratificaron el nivel que atravesaban alcanzando las semifinales de Roland Garros. Por eso, el recorrido de ‘Nacho’ en Hamburgo adquiere hoy un valor especial: antes que muchos, fue capaz de descifrar y superar a dos de los jugadores que terminaron protagonizando la recta decisiva del Grand Slam parisino.

Buse también tuvo una destacada presentación en Roland Garros, donde avanzó hasta la segunda ronda antes de despedirse del certamen. Ahora, el peruano ya trabaja en el TEC Carlos Ferrer Salat, en Barcelona, preparando el inicio de la temporada sobre césped. Su próximo desafío sería la fase de clasificación del ATP 500 de Queen’s Club, uno de los torneos más prestigiosos de la gira previa a Wimbledon, donde buscará prolongar el impulso que lo ha convertido en una de las grandes revelaciones del 2026.

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