Ignacio Buse vuelve a escena en el Roland Garros 2026, ahora en la modalidad de dobles junto al estadounidense Mac Kiger. El peruano afronta un nuevo reto tras su paso por singles y buscará avanzar ante la sólida dupla conformada por Hendrik Jebens y Ray Ho. El encuentro corresponde a la primera ronda del cuadro de dobles masculino y se disputará en el Stade Roland Garros. Podrás seguir todas las incidencias EN VIVO, con actualización minuto a minuto y resultados en tiempo real.

¿A qué hora juegan Buse/Kiger vs Jebens/Ho?

El partido está programado para el miércoles 27 de mayo y comenzará no antes de las 7:00 a.m. en Perú, aunque el horario puede variar según la programación del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Buse/Kiger vs Jebens/Ho?

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en TV y también podrá verse vía streaming en Disney+, plataforma oficial para seguir Roland Garros en Sudamérica.

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Mac Kiger?

Buse afronta este duelo tras su eliminación en singles, por lo que ahora centra sus esfuerzos en el dobles junto a Mac Kiger. La dupla buscará sorprender pese a no tener mucho recorrido juntos en el circuito.

Rival: Jebens y Ho parten como favoritos

Hendrik Jebens y Ray Ho llegan con mayor experiencia como pareja, compitiendo regularmente en torneos ATP y Challenger, lo que los convierte en una dupla peligrosa en esta instancia inicial.