La noche del sábado 13 de septiembre, Saúl "Canelo" Álvarez cayó ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas por decisión unánime, y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Tras una actuación muy floja del favorito Canelo, los jueces dieron el triunfo a Crawford con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112 sobre el ring del Allegiant Stadium.

“Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané”, afirmó el mexicano tratando de animar a sus seguidores y mostrándose dispuesto a una revancha.

“Crawford es un gran peleador y hay que darle crédito. Pero yo me siento el mismo. Me siento bien compartiendo el ring con grandes peleadores como él. Si lo hacemos otra vez, será genial”, aseguró.

Canelo, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

Topuria le manda mensaje a Canelo Álvarez

“Primero me llama borracho... luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo una ronda después de él”, escribió en la red social ‘X’ Ilia Topuria.