Ilia Topuria dejó una de las imágenes más impactantes del año en la UFC. El hispano-georgiano terminó con el rostro completamente desfigurado tras la dura batalla ante Justin Gaethje, en un combate que tuvo que ser detenido por recomendación médica debido al nivel de castigo recibido.

Desde el tercer asalto, el deterioro físico de Topuria era evidente. Un corte profundo cerca del ojo comenzó a sangrar de forma constante, mientras la inflamación avanzaba rápidamente hasta comprometer seriamente su visión. El propio peleador llegó a admitir que “no veía casi nada”, reflejando la gravedad de los daños en pleno combate.

Para el cuarto round, la situación era crítica. Su rostro estaba hinchado, cubierto de sangre y con ambos ojos visiblemente afectados, lo que encendió las alarmas en su esquina. Las imágenes posteriores mostraron a un Topuria completamente irreconocible, con hematomas severos y signos de posible fractura orbital tras la acumulación de golpes.

El castigo fue tal que su propio equipo decidió lanzar la toalla antes del quinto asalto. La decisión no solo evitó un daño mayor, sino que confirmó lo evidente: el estado de su cara y la pérdida de visibilidad hacían imposible que continuara en condiciones seguras.

Topuria abandonó el octágono directo al hospital, con fuertes sospechas de lesiones oculares y múltiples contusiones en el rostro. Así, el invicto del campeón llegó a su fin en una noche que quedará marcada no solo por la derrota, sino por la crudeza de las imágenes que dejó su rostro tras la pelea.