Por Redacción EC

Ilia Topuria y Ferran Torres acapararon la atención en redes sociales luego de ser captados juntos de fiesta en Ibiza. Ambos deportistas fueron vistos disfrutando de la presentación del reconocido DJ David Guetta en el exclusivo club Ushuaïa, donde compartieron risas, baile y una evidente cercanía que no pasó desapercibida.

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