Ilia Topuria y Ferran Torres acapararon la atención en redes sociales luego de ser captados juntos de fiesta en Ibiza. Ambos deportistas fueron vistos disfrutando de la presentación del reconocido DJ David Guetta en el exclusivo club Ushuaïa, donde compartieron risas, baile y una evidente cercanía que no pasó desapercibida.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra al luchador hispano-georgiano y al atacante del FC Barcelona conversando animadamente y demostrando una gran complicidad, lo que generó múltiples reacciones y especulaciones entre los usuarios. La escena sorprendió a muchos, aunque su vínculo no es reciente.

Topuria y Torres mantienen una amistad desde 2023, cuando coincidieron durante unas vacaciones en Miami. A partir de ese encuentro, ambos desarrollaron una relación cercana basada en la admiración y el enfoque competitivo, compartiendo experiencias más allá de sus respectivas disciplinas.

De hecho, el propio Ferran Torres ha revelado en diversas entrevistas que una conversación con Topuria marcó un antes y un después en su carrera. Inspirado por la disciplina y mentalidad del peleador de UFC, el futbolista adoptó el concepto de la “mentalidad de tiburón”, una filosofía que ha influido en su rendimiento y evolución dentro del campo.