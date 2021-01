Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia por el coronavirus ha vuelto a atacar a la NBA. Pese a los protocolos establecidos, los viajes y la rutina de una temporada normal ha provocado un brote en la interna de la liga. El resultado es notorio: partidos cancelados, jugadores aislados y equipos diezmados. Ello ha causado preocupación de sobremanera en los altos directivos de la liga, quienes piensan en alternativas –como volver a la burbuja– para hacerle frente a este gran problema.

Pude acceder a las conferencias de dos equipos de la NBA y consultar a sus entrenadores por esta coyuntura que ha creado una brecha entre partido y partido. Existe incertidumbre sobre el calendario y existe un halo de preocupación en torno a los nuevos protocolos, ya que no parecen demasiado estrictos.

El entrenador de Houston Rockets, Stephen Silas, habló sobre la posible desventaja que representa para un equipo presentarse con bajas en el plantel a causa del coronavirus a un encuentro que a la larga podría sacarte de los PlayOffs. Como se sabe, los ocho mejores de cada conferencia asisten a la postemporada, por lo que una derrota por esta coyuntura resultaría injusto.

Stephen Silas es el entrenador de Houston Rockets | Foto: AP

El DT de Rockets me dijo lo siguiente: “Es muy difícil afirmar que sea una desventaja. El coronavirus no elige a quien infectar y no discrimina por camisetas, es la realidad. Este virus puede infectar a tu mejor jugador y generar una desventaja, pero podría ser para cualquiera. Tenemos 30 equipos en la liga y cualquier jugador podría infectarse, tienes que aceptarlo y salir adelante con lo que tengas disponible en el plantel. Tener que jugar así no lo considero como una desventaja, es la realidad y tenemos que aceptarlo”.





Esto ha causado controversia en la NBA, ya que algunos equipos sí han tenido que presentarse con solo ocho jugadores disponibles en la plantilla, mientras que otros si consiguieron suspender sus partidos. Cabe mencionar que la NBA ha dispuesto un mínimo de ocho jugadores disponibles para la realización del encuentro. En caso de que no se cuente con esa cantidad disponible, el partido que automáticamente suspendido.

Asimismo, conversé con Stan Van Gundy, entrenador de New Orleans Pelicans. Este equipo perdió a su estrella Zion Williamson a causa de un posible caso positivo por coronavirus. El estratega se refirió a la desventaja que ello representa y negó haber escuchado rumores sobre una posible vuelta a la ‘Burbuja’.

Stan Van Gundy es el entrenador de New Orleans Pelicans | Foto: AP

El estratega de Pelicans me dijo lo siguiente: “De todas maneras tiene un impacto en la competencia (perder jugadores). La otra noche, Dallas debió jugar con un plantel reducido contra nosotros, pero el partido fue suspendido y no hubo penalidad para ellos. Sin embargo, otros equipos sí han tenido que jugar con los planteles cortos a causa del coronavirus. Ahí ves que tiene un efecto, pero así tendremos que manejarnos este año”.

Luego acotó: “Sobre volver a la burbuja, no he escuchado nada sobre eso. No estoy diciendo que es imposible, pero no he escuchado nada sobre eso. Estoy tranquilo porque sé que Adam Silver (comisionado de la NBA) está observando todas las posibilidades para manteneros a salvo”.





