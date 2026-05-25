Por Redacción EC

Ignacio Buse firmó uno de los puntos más espectaculares del partido para quedarse con el segundo set ante Andrey Rublev por 7-6. El peruano mostró reflejos y elasticidad al estirarse al máximo para devolver un potente disparo del ruso, resolviendo con una definición precisa que dejó sin opciones de respuesta a su rival.

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