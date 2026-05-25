Ignacio Buse firmó uno de los puntos más espectaculares del partido para quedarse con el segundo set ante Andrey Rublev por 7-6. El peruano mostró reflejos y elasticidad al estirarse al máximo para devolver un potente disparo del ruso, resolviendo con una definición precisa que dejó sin opciones de respuesta a su rival.

La jugada desató la reacción del público, que reconoció la calidad y el esfuerzo del tenista nacional en un momento clave del encuentro. Ese punto no solo elevó el ánimo de Buse, sino que también fue determinante para inclinar el tie-break a su favor.

🔝🇵🇪 ¡SEÑORAS Y SEÑORES, IGNACIO BUSE LLEGÓ A PARÍS! 👀👀



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Con este gesto técnico, ‘Nacho’ confirmó su gran presente competitivo, plantándole cara a un rival de jerarquía como Rublev y demostrando que puede competir al más alto nivel en escenarios exigentes como Roland Garros.