Ignacio Buse firmó uno de los puntos más espectaculares del partido para quedarse con el segundo set ante Andrey Rublev por 7-6. El peruano mostró reflejos y elasticidad al estirarse al máximo para devolver un potente disparo del ruso, resolviendo con una definición precisa que dejó sin opciones de respuesta a su rival.
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La jugada desató la reacción del público, que reconoció la calidad y el esfuerzo del tenista nacional en un momento clave del encuentro. Ese punto no solo elevó el ánimo de Buse, sino que también fue determinante para inclinar el tie-break a su favor.
Con este gesto técnico, ‘Nacho’ confirmó su gran presente competitivo, plantándole cara a un rival de jerarquía como Rublev y demostrando que puede competir al más alto nivel en escenarios exigentes como Roland Garros.