INKA KITE FEST III: los Aucas del Inka Solwara llevan al mar una historia de deporte, identidad y oportunidades. (Foto: Aucas)
INKA KITE FEST III: los Aucas del Inka Solwara llevan al mar una historia de deporte, identidad y oportunidades. (Foto: Aucas)
Por Redacción EC

El mar y el viento de Paracas serán nuevamente el escenario de una historia que va mucho más allá del deporte. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, se realizará el INKA KITE FEST III – PARACAS 2026, tercera edición de un encuentro que reunirá competencias náuticas, actividades comunitarias y, especialmente, a los jóvenes que forman parte del proyecto social AUCAS, “Guerreros del Mar”, impulsado por Inka Solwara.

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