En el marco de su 45.° aniversario, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas por sus logros en competencias de alto rendimiento. La ceremonia reunió en el Estadio Nacional a autoridades, familiares y deportistas que fueron reconocidos por dejar en alto el nombre del país.

Entre los homenajeados figuran los surfistas María Fernanda Reyes, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Vania Torres, además del canoísta Itzel Delgado. También fueron distinguidos los paradeportistas Rubí Fernández, Pilar Jáuregui, Giuliana Poveda, Nilton Quispe, Jesús Salvá y Angélica Espinoza.

Durante la ceremonia, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los atletas. El dirigente señaló que cada reconocimiento simboliza años de sacrificio, disciplina y trabajo silencioso para alcanzar la élite del deporte mundial.

𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗶𝗻𝗼𝘇𝗮 🇵🇪



La paradeportista peruana Angélica Espinoza (parataekwondo) recibió los Laureles Deportivos en el Grado de Gran Cruz, en mérito de la obtención de la medalla de oro en los “JUEGOS PARALIMPICOS… pic.twitter.com/7KEaC6DmZ9 — ipdperu (@ipdperu) June 11, 2026

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Giuliana Poveda, quien recibió dos nuevos Laureles Deportivos. La paradeportista recordó el apoyo incondicional de sus padres y agradeció a todas las personas que la acompañaron en su camino hacia los éxitos internacionales.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó que estos reconocimientos representan mucho más que una medalla. Según indicó, los deportistas homenajeados son un ejemplo para miles de jóvenes peruanos que sueñan con alcanzar sus metas a través del esfuerzo y la dedicación.

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