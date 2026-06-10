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IPD entrega Laureles Deportivos a 11 atletas peruanos en emotiva ceremonia en el Estadio Nacional. (Foto: IPD)
IPD entrega Laureles Deportivos a 11 atletas peruanos en emotiva ceremonia en el Estadio Nacional. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

En el marco de su 45.° aniversario, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas por sus logros en competencias de alto rendimiento. La ceremonia reunió en el Estadio Nacional a autoridades, familiares y deportistas que fueron reconocidos por dejar en alto el nombre del país.

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