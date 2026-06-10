En el marco de su 45.° aniversario, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas por sus logros en competencias de alto rendimiento. La ceremonia reunió en el Estadio Nacional a autoridades, familiares y deportistas que fueron reconocidos por dejar en alto el nombre del país.
Entre los homenajeados figuran los surfistas María Fernanda Reyes, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Vania Torres, además del canoísta Itzel Delgado. También fueron distinguidos los paradeportistas Rubí Fernández, Pilar Jáuregui, Giuliana Poveda, Nilton Quispe, Jesús Salvá y Angélica Espinoza.
Durante la ceremonia, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los atletas. El dirigente señaló que cada reconocimiento simboliza años de sacrificio, disciplina y trabajo silencioso para alcanzar la élite del deporte mundial.
Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Giuliana Poveda, quien recibió dos nuevos Laureles Deportivos. La paradeportista recordó el apoyo incondicional de sus padres y agradeció a todas las personas que la acompañaron en su camino hacia los éxitos internacionales.
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó que estos reconocimientos representan mucho más que una medalla. Según indicó, los deportistas homenajeados son un ejemplo para miles de jóvenes peruanos que sueñan con alcanzar sus metas a través del esfuerzo y la dedicación.
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