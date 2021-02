Horas claves con miras a la reactivación del deporte nacional. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, se reunirá este jueves con las autoridades del Gobierno local. El directivo adelantó que, por ahora, no hay una comunicación oficial y anunció que buscará soluciones en caso la cumbre concluya sin el resultado esperado.

“Tenemos agendada una reunión en un par de horas para conversar de la reanudación del deporte, estamos seguros de que habrá reactivación. Formalmente aún no hemos recibido la observación de PCM”, indicó en diálogo con RPP. Esto, debido a que las distintas disciplinas que se practican en el país han quedado paralizadas.

Al respecto, señaló que se ha preparado un plan de contingencia para poder reactivar las actividades. “Si PCM nos niega la activación del deporte, hay un plan B, que sería más costoso y es armar una burbuja particular, pero no todos los deportes son iguales. No es sencillo”, agregó Gustavo San Martín.

Además del fútbol, otras disciplinas como el vóley, atletismo, natación y más han parado sus cronogramas de preparación, de cara a una nueva temporada de competencias, incluyendo a aquellos deportistas que necesitan continuar sus entrenamientos de cara a torneos clasificatorios o para ir a Tokio 2021.

“Antes de que se decretara la cuarentena, desde IPD habíamos hablado de la restricción competitiva, pero sí reactivar los entrenamientos de actividades federativas”, precisó el presidente de la institución. Por ello, sostuvo que “tendré una reunión en unas horas con gente de PCM y MINSA”.

Con la reunión se espera resolver el reinicio de los entrenamientos de los deportistas. Eso sí, “no debe pasar de este fin de semana ver la solución”, reiteró. A la fecha, las medidas de confinamiento obligatorio se mantendrán hasta el 14 de febrero, de acuerdo con las últimas disposiciones del Gobierno.