Por Marco Quilca León

Óscar Fernández volvió este lunes a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ocho años después de haber dejado el cargo. El Gobierno central decidió la salida de Sergio Ludeña y oficializó a Fernández como su reemplazante, en un momento especialmente sensible para el deporte peruano.

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