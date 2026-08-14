Por José Antonio Bragayrac

Mientras se define si Sergio Ludeña permanece o no como jefe del IPD, los deportistas vuelven a mirar hacia la institución que administra buena parte de sus carreras con una mezcla de expectativa y preocupación. Mafer Reyes, una de las surfistas peruanas que ya tiene asegurada su presencia en Lima 2027, sabe lo que significa competir en la élite y también lo que cuesta hacerlo. Por eso, más allá de la experiencia de haber compartido un almuerzo con Simone Biles —“estaba más nerviosa que en una competencia”, cuenta—, su conversación deja un mensaje para quien asuma las riendas del deporte peruano: no se necesita empezar otra vez, sino construir sobre lo que ya existe.

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