El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se pronunció tras conocerse la noticia sobre la fumigación que puso en riesgo la vida de varios deportistas que se encontraban en la Videna. La entidad aseguró que han presentado una denuncia penal y que iniciarán una investigación interna para determinar responsabilidades.

“El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, se encuentra en la Videna junto a efectivos de la Comisaría de San Luis, tras presentar la denuncia penal correspondiente por las labores de fumigación realizadas en el albergue mientras se encontraban deportistas en su interior”, se puede leer al inicio del comunicado.

El IPD aseguró que están colaborando con las autoridades sobre lo ocurrido la tarde del domingo en la sede de San Luis. “El titular del IPD se encuentra brindando todas las facilidades y colaboración necesarias a las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por la presunta exposición al peligro de los deportistas”, agregaron.

De igual manera, la institución anunció que iniciarán una investigación interna para “determinar las responsabilidades de quienes hubieran autorizado o permitido estas labores, considerando que la fumigación no estaba programada para dicho sector en esa fecha”.

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