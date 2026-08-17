IPD se pronunció tras la fumigación en la Videna que asfixió a varios deportistas. (Foto: IPD)
IPD se pronunció tras la fumigación en la Videna que asfixió a varios deportistas. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se pronunció tras conocerse la noticia sobre la fumigación que puso en riesgo la vida de varios deportistas que se encontraban en la Videna. La entidad aseguró que han presentado una denuncia penal y que iniciarán una investigación interna para determinar responsabilidades.

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