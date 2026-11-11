La delegación peruana continúa destacando en el ISA World Surfing Games 2026. Esta vez, las surfistas Catalina Zariquiey y Daniella Rosas consiguieron su clasificación a la cuarta ronda de la competencia, tras cumplir con buenas actuaciones en sus respectivas series.

Catalina Zariquiey alcanzó un puntaje de 11.27, mientras que Daniella Rosas sumó 9.27, resultados que les permitieron asegurar su presencia en la siguiente instancia del campeonato.

Con estas clasificaciones, Perú ya cuenta con seis representantes en la ronda 4 del ISA World Surfing Games 2026, una noticia positiva para el equipo nacional, que busca seguir avanzando en el torneo y luchar por los primeros lugares.