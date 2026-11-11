Por Redacción EC

La delegación peruana continúa destacando en el ISA World Surfing Games 2026. Esta vez, las surfistas Catalina Zariquiey y Daniella Rosas consiguieron su clasificación a la cuarta ronda de la competencia, tras cumplir con buenas actuaciones en sus respectivas series.

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