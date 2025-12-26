El deporte brasileño vive momentos de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Isabelle Marciniak, joven gimnasta rítmica de 18 años que era considerada una de las grandes proyecciones de la disciplina en su país. La atleta luchaba contra un linfoma de Hodgkin, enfermedad que la obligó a alejarse prematuramente de la alta competencia y que finalmente terminó apagando su vida.

La Federación Paranaense de Gimnasia informó que Marciniak había decidido poner en pausa su carrera deportiva en 2023, poco después de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto. La prioridad pasó a ser su tratamiento médico, una batalla que enfrentó con la misma determinación y disciplina que la caracterizaban dentro del tapiz.

El fallecimiento se produjo el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba. Según detalló el portal Ge Globo, el velatorio se realiza en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, ciudad donde nació, se formó como deportista y dio sus primeros pasos en la gimnasia rítmica.

A través de un comunicado, la Federación Paranaense despidió a la joven atleta con un mensaje emotivo: “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”. Isabelle Marciniak deja una huella imborrable en el deporte brasileño y en quienes acompañaron su breve pero inspiradora trayectoria.