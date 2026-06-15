Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jaque mate al olvido: El ajedrez como política pública alternativa contra el Alzheimer
Jaque mate al olvido: El ajedrez como política pública alternativa contra el Alzheimer
Por Carlos Maury Escalante

Por Carlos Maury Escalante, representante de la Fundación Kaspárov

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.