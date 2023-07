Jarry vs Kubler en vivo: transmisión online en directo. Luego de vencer al italiano Marco Cecchinato, Nicolás Jarry enfrenta al australiano Jason Kubler por segunda ronda de Wimbledon 2023, en busca de una nueva clasificación en el All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres. El partido se disputará este viernes 7 de julio, desde las 08:15 horas de Chile,(6:15 del Perú). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y ESPN 3, mientras que Star Plus pasará el encuentro online vía streaming.

