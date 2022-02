Conforme a los criterios de Saber más

Con solo dos días de entrenamiento, Jessica Tejada no dudó en colocarse la blanquiazul y sentir esa emoción de todo hincha lleva en su interior. De urgencia, sí, pero con la responsabilidad de formar parte del plantel. Alianza Lima Vóley sufrió la caída de sus dos armadoras y recurrió a la experimentada jugadora para la Liga Nacional Superior de Vóley y así lo sintió la jugadora que el próximo 28 de febrero cumple 51 años.

Tejada estuvo en la victoria de 3-1 sobre San Martín y en la caída de 3-0 sobre Latino Amisa. Para el duelo de este sábado ante Rebaza Acosta, vuelve Marina Scherer, por lo que el aporte de Jessica será desde el banco.

¿Imaginabas esta parte de tu vida siendo jugadora de Alianza?

Para mí es una alegría, es lo máximo. El club de mis amores. El club que quiero y es una satisfacción única ya terminar mi carrera en Alianza Lima. Después de años que regreso al club, y qué bueno que sea ahora, que tengo que dejar el vóley

¿Son tus últimos partidos o aún sientes que puedes seguir en la Liga?

Yo seguiré hasta cuando me necesiten. Para mí, como para muchos deportistas, es difícil dejar esto, dejar lo que a uno le gusta.

¿Cómo se da tu retorno al vóley con Latino Amisa?

Yo había dejado el vóley por motivos personales. En el 2019 me llama la ‘Gata’ Carmén García, que era entrenadora de Latino Amisa. Me dice “vente”. Fui a entrenar, ellos estaban en segunda. Subimos a primera y cambiaron a Natalia Málaga como entrenadora. Ella me dijo si quería seguir, y normal. Así es como regreso al vóley.

Pero para la actual Liga no tenías equipo

En Latino me preguntaron si quería seguir, y les dije que sí, que, si me querían, yo seguía. Estuve con ellas hasta el año pasado. Pero salí porque me hablaron de otro club y al final no se dio y quedé en aire. Así Carlos [Aparicio] se entera que estaba sin equipo y me invitó a entrenar. En noviembre del año pasado entrenó con Alianza, pero solo ese mes. Luego ellos tenían su cuadro armado, yo estaba de invitada. Llegaron sus jales, la armadora y tenían su equipo.

Y ahora te llamaron para ser parte del equipo

Claro, ahora se dio que se lesiona la juvenil, se enferma Marina y ahí Carlos me llama. Yo encantada. A Carlos le tengo mucho cariño, es como si fuera mi papá y él conoce lo que yo puedo entregar.

Tu debut ante San Martín fue muy rápido… y fue con victoria

Entrené jueves, viernes y jugué. Tenía dos meses de para y en noviembre solo fue un entrenamiento sin que recupere mi físico. Estoy contenta de regresar a Alianza y que mejor que con Carlos Aparicio, que me conoce desde chiquilla. Me ha tenido en la selección y Alianza. Yo siempre voy a dar todo por el equipo que me requiera.

Mencionabas que estás en el cierre de tu carrera…

Y qué mejor que Alianza. Lo hice con mucho cariño, le puse todo. Sé que ese partido teníamos que ganarlo y así fue ante San Martín, pero fue gracias al apoyo de las chicas que dieron todo.

¿Acaba la Liga y se acaba tu carrera?

Como toda deportista no quiere nunca salir del campo. A mi me da mucha pena, sé que tengo que dar un paso al costado, pero si lo puedo hacer y sé que puedo aportar. Si me llaman, creo que puedo estar ahí. Si me llaman es porque confían en mí.

En Alianza confiaron en ti…

Para mí esto fue un compromiso… sabía que tenía que hacer las cosas bien. No era de un partido y ya, yo tenía que sacarme el ancho y hacerlo bien. Ese día, ante San Martín, nos fue a todas bien. Es una responsabilidad muy grande. En el primer partido tenía presión por Alianza, por Carlos, una presión de que tenía que hacer las cosas bien.

La hinchada saludó con gusto tu regreso

Es un momento lindo, no me lo esperaba. Yo no tengo redes sociales, pero por Whatsapp me mandaban los saludos. Yo contentísima con el apoyo de la gente.

¡HABLAN LAS REFERENTES!



Brenda Lobatón y Jessica Tejada conversaron con D'Pase y nos comentaron como vieron este encuentro frente a la San Martin, la posibilidad de clasificar a la siguiente fase y su mensaje para la toda la hinchada.



🎙️: @SebastianPC971 #Dpase #AlianzaLima pic.twitter.com/cSU0CyDwjh — D'Pase (@DpasePeru) February 13, 2022

Ahora que volvió Marina, tu ayuda es desde fuera del campo

Siempre voy a estar ahí siempre que pueda apoyar. Agradece a la gente, a Alianza Lima, a Carlos por confiar en mí. Marina está con las pilas puestas y yo estaré ahí para apoyar con mi experiencia.

¿Cómo ves este equipo de Alianza?

Tenemos un equipo que puede dar mucho más, pero es jugando. En el campo. Estamos mentalizadas a jugar con todo. A las chicas hay que darle confianza, es normal que estén nerviosas porque hasta yo estoy nerviosa. Es darle confianza que entren y jueguen.

