Ver John Cena vs. Cody Rhodes EN VIVO HOY: mira la transmisión del evento de la WWE desde Las Vegas por WrestleMania 41. ¿Cuándo pelean? La pelea está oficializada para el domingo 20 de abril del 2025. ¿A qué hora es la pelea? La pelea iniciará a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver la pelea? Netflix transmitirá la pelea para todo Latinoamérica y España, mientras que Peacock en Estados Unidos. No recomendamos ver la pelea por páginas piratas.

VIDEO RECOMENDADO Mira dónde podrás ver, WrestleMania 41, donde la pelea estelar es la de John Cena vs Cody Rhodes desde Las Vegas.