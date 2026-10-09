La familia del exnadador de 76 años solicita apoyo económico para cubrir sus gastos médicos. (Foto: Archivo personal)
La familia del exnadador de 76 años solicita apoyo económico para cubrir sus gastos médicos. (Foto: Archivo personal)
Por Redacción EC

Johnny Bello, histórico exnadador peruano y formador de generaciones de deportistas, atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera. Mientras espera la operación que necesita en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, su familia pide ayuda económica para afrontar los gastos de su recuperación y solicita el respaldo de las autoridades deportivas del país.

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