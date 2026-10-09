Johnny Bello, histórico exnadador peruano y formador de generaciones de deportistas, atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera. Mientras espera la operación que necesita en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, su familia pide ayuda económica para afrontar los gastos de su recuperación y solicita el respaldo de las autoridades deportivas del país.

“Mi papá todavía sigue esperando operación”, contó Joanna Bello, hija del exdeportista, en comunicación con El Comercio. Según explicó, su padre, de 76 años, tiene Parkinson, arritmia, osteoporosis y artrosis. La caída le ocasionó una fractura de la cabeza del fémur que requiere una prótesis de cadera, la cual tuvieron que adquirir mediante donaciones de personas cercanas.

La familia teme que la espera prolongada y la inmovilización puedan ocasionarle complicaciones. “Para nosotros, cada día cuenta”, señaló Joanna, quien precisó que su padre se cayó el domingo y recién al día siguiente consiguió una cama en el hospital. Aunque reconoció que debe cumplir los procedimientos establecidos y la lista de espera, expresó su preocupación por los riesgos asociados a su estado de salud.

La situación económica familiar también representa un obstáculo. Hace un año, la familia perdió la academia de natación en la que Johnny Bello dedicó más de cuatro décadas a formar nadadores y contribuir al desarrollo del deporte peruano. Según denunciaron, el desalojo que sufrieron en Surco los dejó sin su principal fuente de ingresos. Ante este escenario, activaron el Seguro Integral de Salud (SIS) y recurrieron a un hospital público.

“Nos hemos estado comunicando con el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP) y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), pero ninguno nos ha respondido”, manifestó Joanna. La hija del exnadador indicó que el único respaldo recibido hasta el momento ha sido el del presidente de la Federación Deportiva Peruana de Natación.

“Queremos que ahora, que mi papá está en un momento débil y luchando, la presidencia también lo apoye”, agregó, en referencia al reconocimiento que recibió su padre durante sus mejores años deportivos.

La familia inició una campaña para recaudar fondos destinados a medicamentos, cuidados de enfermería, traslados, rehabilitación y otros gastos médicos. Su objetivo es que Johnny Bello pueda recuperarse y volver a una piscina, el lugar al que dedicó gran parte de su vida.

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¿Cómo ayudar a Johnny Bello?

Las personas que deseen colaborar con la recuperación del exnadador pueden realizar sus aportes a través de los siguientes medios:

Yape / Plin: 998 246 479 (Joann Soriano).

Scotiabank: 052-7186761.

CCI: 009 055 20052718676153.

Titular: Joann Donatila Soriano Ocaña de Bello.

La familia también solicita compartir la información para que la campaña llegue a más personas y Johnny Bello pueda recibir el apoyo que necesita en este difícil momento.