Jon Rahm también se mueve por los aires a la altura de su estatus. El golfista español, exnúmero uno del mundo y actual figura del LIV Golf, firmó un contrato cercano a los 550 millones de euros por cuatro temporadas, una cifra que refleja su dimensión dentro del deporte y que se traslada incluso a la forma en que viaja por el circuito internacional.

Desde 2021, Rahm es miembro y embajador de VistaJet, una compañía de aviación privada fundada en 2004 por Thomas Flohr, que ha encontrado en el golf uno de sus principales escaparates. La empresa ofrece vuelos desde 11.000 dólares por hora y destaca por un modelo basado en la máxima flexibilidad. “Ser dueño de un jet no te da el nivel de libertad que ofrece VistaJet”, ha señalado el propio Rahm en testimonios difundidos por la aerolínea.

Gracias a este servicio, el español puede desplazarse con su familia o su equipo de trabajo a cualquier torneo del calendario mundial. Basta con una notificación previa de 24 horas para disponer de una aeronave, con tripulación incluida, lista para partir hacia su siguiente compromiso competitivo.

Habitualmente, Rahm viaja en un Global 7500, la joya de la flota de VistaJet. Se trata del jet privado con mayor alcance, velocidad y espacio interior del mercado, un verdadero símbolo de lujo y confort en el aire.

El propio golfista ha detallado cómo es la experiencia a bordo. En 2022 relató un vuelo rumbo a España en el que destacó la comodidad del avión, con distintas áreas que incluyen sala principal, sofá y un dormitorio trasero con biblioteca y despacho. “Cené, me acosté y dormí ocho horas seguidas. Fue la única vez que crucé el Atlántico con un cambio horario tan grande sin sufrir jet lag”, contó. Para Rahm, el Global 7500 funciona prácticamente como una extensión de su hogar, con todas las comodidades adaptadas a su rutina profesional.