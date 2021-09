Nuevamente en el ojo de la tormenta. Jonathan Maicelo vuelve a estar en la páginas del espectáculo y críticas luego de que se compartiera en pantallas de televisión una denuncia en su contra.

El exdeportista fue acusado por un joven por agresión física en la vía pública. El ciudadano mostró su indignación y las pruebas correspondientes a través de las cámaras de Willax TV .

“Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar“, afirmó el denunciante mientras mostraba el documento policial.

A su vez, Maicelo se defendió tras ser delatado: “Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, sentenció a las cámaras del programa Amor y Fuego.