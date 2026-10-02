En sus redes sociales ya resaltan palabras satisfactorias para su evento: SOLD OUT. Canchaque Trail Fest empezó la cuenta regresiva para dar inicio a su evento del 08 al 10 de octubre en la denominada ‘Suiza Piurana’, atrayendo atletas élite y ofreciendo premios en efectivo. Conversamos con José Juan Ciccia, organizador de la carrera, y nos brinda detalles el evento deportivo que celebra su tercera edición.

Canchaque Trail está dentro del calendario de carreras de trail running en el Perú, ¿qué oportunidades ofrece a los corredores?

El salto que ha dado Canchaque Trail Fest desde su primera edición a la tercera, creo que no me lo esperaba ni en 5 años, lo cual demuestra que hay una recepción y una comunidad de atletas en el norte que busca eventos de este nivel de competencia. Somos parte del circuito peruano de Skyrunning, por lo que los atletas federados pueden sumar puntos. Estos resultados contribuyen a la selección de los corredores que integrarán la representación peruana de Skyrunning en competencias internacionales. Además, las distancias de 12K, 25K y 42K cuentan con premios en efectivo para los corredores destacados. La carrera también está vinculada a la International Trail Running Association (ITRA). Esto permite que los participantes registren su desempeño a nivel internacional.

¿Cómo involucra el evento a la comunidad local, los emprendimientos, la gastronomía y el turismo de Canchaque?

Canchaque Trail Fest nace con la idea de reactivar el turismo de aventura en Canchaque, Piura; que había sido azotado por los huaicos. Ahora, hay un turismo que viene y consume los fines de semana por el reconocimiento de rutas y entrenamientos. Eso ya viene pasando desde la primera edición. Aquí también nació el Club de los Canchaque Runners, conformado por un grupo de jóvenes locales. Por otro lado, MINCETUR en Piura nos ha puesto dentro de PROMPERÚ como uno de los eventos Trail más importantes de la Región. El evento atrae incluso a una gran cantidad de personas adicionales a los competidores.

Se suele llamar a Canchaque la “Suiza Piurana”. ¿Qué paisajes y sensaciones encontrará durante la carrera?

Mucha gente que llega por primera vez a Canchaque, después de cruzar todo el desierto, se topan con un bosque verde hermoso. Canchaque es una sierra que se comporta como ceja de selva. Una zona cafetalera. Tiene senderos verdes, cataratas, mucha variedad de flora y fauna. La ruta de competencia atraviesa por muchos caseríos, pasa por zonas de caminos antiguos que han sido conectados con preincas. Los participantes descubrirán el Canchaque profundo. Van a encontrar un espacio para poder relajarse, divertirse y sobre todo retarse. En la mayoría de distancias corren casi todo el camino por chacras y al costado de un canal de agua.

En tres palabras, ¿cómo defines a Canchaque Trail Fest?

Aventura, confraternidad y cultura. El 08, 09 y 10 (de octubre) van a encontrar un ambiente lleno de energía, un paisaje hermoso.

Ya lo saben, si buscan un gran reto, naturaleza y adrenalina, nos vemos en la carrera.

Sigue todos los detalles del Canchaque Trail Fest en sus redes sociales (@canchaquetrailfest)