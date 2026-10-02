Por Solange Soto Valdiviezo

En sus redes sociales ya resaltan palabras satisfactorias para su evento: SOLD OUT. Canchaque Trail Fest empezó la cuenta regresiva para dar inicio a su evento del 08 al 10 de octubre en la denominada ‘Suiza Piurana’, atrayendo atletas élite y ofreciendo premios en efectivo. Conversamos con José Juan Ciccia, organizador de la carrera, y nos brinda detalles el evento deportivo que celebra su tercera edición.

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