¡Historia peruana en la Patagonia! José Manuel Quispe, el experimentado atleta arequipeño de 38 años e integrante del CIVA Endurance Club, se adjudicó la medalla de oro en la carrera 4 Refugios NonStop, primera fecha de la Copa del Mundo, Skyrunner World Series 2026. Con un tiempo imponente de 5 horas, 39 minutos y 40 segundos, Quispe cruzó la meta en solitario, demostrando un nivel excepcional y comenzando con el pie derecho su campaña en el circuito mundial de skyrunning.

El podio masculino lo completaron el argentino Genaro Crisóstomo (5:48:39) en segundo lugar y el estadounidense Morgan Elliott (5:49:49) en tercero. La prueba, una de las más técnicas y emblemáticas de Sudamérica, exigió a los corredores completar 40 km con 3.350 metros de desnivel positivo acumulado, atravesando crestas afiladas y senderos expuestos.

“Fue una ruta extremadamente técnica; por eso usamos casco para protegernos de posibles caídas. Sabía que tenía el nivel para dar el golpe y así fue. Cada mes de entrenamiento está dando frutos. Quiero agradecer a mi entrenador Andrés Olivera por su respaldo incondicional y confianza en el proceso”, declaró el flamante ganador que disminuyó casi 30 minutos el récord anterior.

Quispe llega en gran forma tras cerrar 2025 en el 7º puesto del ranking final del Merrell Skyrunner World Series, consolidándose como uno de los referentes peruanos y sudamericanos en la disciplina. Su próximo desafío será el Andes Mountain Skyrace (34 km) el 7 de marzo en Chile, carrera en la que ya logró el segundo lugar en 2025 y donde buscará seguir sumando puntos clave.

Rosalía Zegarra también festeja en el podio

La cajamarquina Rosalía Zegarra, reciente incorporación al CIVA Endurance Club, brilló en la rama femenina al conquistar la medalla de bronce con un sólido tiempo de 7 horas, 18 minutos y 47 segundos. La ganadora fue la canadiense Kalie McCrystal (6:21), seguida por la alemana Tanja Löwenhagen (6:52).

Tras finalizar 2025 en el 14º lugar del ranking general femenino, este podio confirma el ascenso de Zegarra y su potencial para meterse en el top 10 mundial este año.

“Ha sido una carrera muy dura y apasionante, sin duda una de las más técnicas de nuestro continente. Gracias al equipo por su apoyo constante y a mi familia por estar siempre pendiente”, expresó la corredora.

Al igual que Quispe, Rosalía apuntará a mejorar su actuación en el Andes Mountain Skyrace del 7 de marzo en Chile, donde en 2025 ocupó el tercer puesto.

Con estos resultados, Perú se posiciona como protagonista desde el arranque de la temporada 2026 del Skyrunner World Series.

El CIVA Endurance Club suma esfuerzos para poder brindar los recursos necesarios a estos grandes atletas que son guiados por el head coach élite, Andrés Olivera, y así representar al Perú en las distintas competencias internacionales. Invitamos a más marcas a unirse a estos grandes proyectos que ayudan a desarrollar el deporte.