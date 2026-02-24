Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El peruano José Manuel Quispe ganó la primera fecha de la Skyrunner World Series 2026 en la Patagonia, mientras Rosalía Zegarra logró un histórico podio con medalla de bronce.
El peruano José Manuel Quispe ganó la primera fecha de la Skyrunner World Series 2026 en la Patagonia, mientras Rosalía Zegarra logró un histórico podio con medalla de bronce.
Por Redacción EC

¡Historia peruana en la Patagonia! José Manuel Quispe, el experimentado atleta arequipeño de 38 años e integrante del CIVA Endurance Club, se adjudicó la medalla de oro en la carrera 4 Refugios NonStop, primera fecha de la Copa del Mundo, Skyrunner World Series 2026. Con un tiempo imponente de 5 horas, 39 minutos y 40 segundos, Quispe cruzó la meta en solitario, demostrando un nivel excepcional y comenzando con el pie derecho su campaña en el circuito mundial de skyrunning.