Conocido por su carisma frente a las cámaras y su destacada trayectoria en los medios, José Peláez no solo ha conquistado al público con su talento como presentador, sino que también ha encontrado en el running una pasión que trasciende lo profesional. Más allá de su faceta pública, Peláez ha hecho del running un estilo de vida, una vía para el equilibrio personal y una herramienta para inspirar a otros. En esta entrevista, nos comparte cómo nació su conexión con este deporte, qué significa para él cruzar la meta y cómo ha transformado su día a día a través de cada kilómetro recorrido.

El Comercio conversó unos minutos con José Peláez sibre su pasión por el running, a propósito de la develación de la nueva camiseta para la Maratón Lima 42K edición 2025.

Presentación de la camiseta y medalla de la Maratón Lima 42K

Para las personas que recién se inician en la maratón, ¿qué tips le puedes dar para correr?

Que lo disfruten, que se preparen y creo que es interesante encontrar la forma de prepararse, no necesariamente con entrenador. Hay personas que no tienen la posibilidad de encontrar un entrenador, pero si hay mucha información en internet para prepararse. Si puedes acceder a una persona que te entrene es mejor todavía. Pero siempre hay que intentar prepararse en la medida de lo posible.

Para tí, ¿qué significa el running?

El running es una actividad que incorporo todas mis semanas. Trato de correr cuatro veces por semana, es algo que me da mucha vida, que me alimenta el espíritu y me hace feliz. Realmente creo que es un deporte que me da mucha felicidad y además es un deporte muy fácil. Lo puedes hacer a cualquier hora del día, solo necesitas zapatillas, lo puedes hacer por la mañana o noche. Es un deporte relativamente fácil versus otros deportes que tienes que buscar gente para practicarlo. Es un deporte que me gusta

¿Cómo llega el running a tu vida?

Llega de una forma inesperada, ya que para muchas personas que corremos, pues hemos sido antes haters de los running, a mí no me gusta mucho correr, sentía que me dolía las rodillas y me da cuenta que si corría no lo estaba haciendo con las zapatillas adecuadas. Luego entrene box y el box me obligaba a levantarme a una hora determinada y me di cuenta que necesitaba un horario más flexible y el profesor me mandaba a correr antes del entrenamiento de box y al final del entrenamiento como por enfriar y me di cuenta que eso estaba bueno y podía hacerlo a cualquier hora y que no necesitaba pagarle al entrenador y empecé a correr una vuelta por el parque, luego fueron dos y así empecé correr carreras de 21 km, maratones completas, medio iron man y así poco a poco me he ido metiendo en este mundo de running y creando un estilo de vida alrededor de correr.

¿Has corrido en varias partes del mundo?

He corrido en Berlín, he corrido en Huawai, New York, Chicago. Miami, California. Este año me voy a correr a Buenos Aires y Rio de Janeiro.

¿Cuál es la carrera más difícil?

A la que vas menos preparado (se ríe). Lima tiene la particularidad que es una carrera plana, no es difícil, pero es una carrera donde no mucha gente va a alentar, entonces, se siente solitaria. Pero al mismo tiempo, es una carrera bonita porque es de mi ciudad, entonces, si eres corredor es bonito que vivas la carrera de tu ciudad.

