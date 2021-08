Conforme a los criterios de Saber más

“Estoy muy cansada”, fueron las primeras palabras de Jovana de la Cruz hacia mi cuando la vimos tras cruzar la meta de la maratón de Tokio 2020, hace dos semanas. El calor de Sapporo consumió todas sus energías, pero fue la motivación de sus pequeñas la que la llevó a cruzar la meta. No estaba en las mejores condiciones para la prueba, pero pese a ello, logró ser la segunda mejor latinoamericana en la justa olímpica.

Ahora, ya desde su hogar nos atiende en una videollamada. Con el cuadro de sus pequeñas colgando en la pared a su espalda hablamos justamente de eso, de cómo una atleta de alto rendimiento combina su labor de deportista con el más exigente, el de ser madre.

—Han pasado dos semanas, ¿se sigue pensando en Tokio 2020?

Se piensa en Tokio, claro. Porque no salió la carrera cómo quisimos. Ya he vuelto a entrenar y me acuerdo de lo mal que me fue.

—¿Por qué sientes que fue tan malo el resultado?

Técnicamente, tendría que decir que entrenamos para entrar en el top 10, así que imagínate. De otro lado, fueron muchos factores: el clima, no estuve con mi entrenador, cambio de horario y un tema de salud porque estuve con la regla. El exceso de viaje, estar muchos días en Lima. Todo eso afectó. Además, tuve menos de tres meses desde la Maratón Bicentenario. Emocionalmente me preparé bien, pero en la maratón, mi cuerpo lo sintió y me sentí mal.

—Tuviste poco tiempo de recuperación y preparación desde la clasificación hasta Tokio

Corrimos el 23 de mayo y tuvimos dos meses de recuperación. Estuvimos cargados y el apoyo vino a último momento. Esto fue un estrés, no estuve tranquila.

—La preparación no fue la mejor…

Yo hice campamento en clima cálido, pero no podemos esperar al último mes. Yo lo hice porque el apoyo llegó faltando poco. Para Río nos preparamos muchos meses antes. Ahora sabemos que todas las maratones son en climas cálidos, en algunos con exceso. En París también hará calor. Ahora el plan es entrenar el calor y faltando un año ya hacer campamentos en lugares cálidos y para eso es importante el apoyo. Por la pandemia, yo llegué con lo que pude a la Maratón del Bicentenario.

—Pero desde fuera, creo que coincidimos en que no fue un mal resultado

Sacamos las cositas malas y decimos que se hizo lo mejor que se pudo. En esas condiciones, muchos hubieran abandonado y nosotros terminamos. Además, se llega a la conclusión de que sabemos que tenemos para mucho más, Dios quiere que alargue mi carrera, porque si cumplía con el objetivo, era un año más de carrera deportiva y me retiraba. Con esto vamos a continuar un ciclo más.

—Ahora, se espera se pueda lograr en mejores condiciones.

Yo no estaba en el programa de Tokio, pero había corrido buenas marcas que daban indicios de que podía entrar a esos programas. No estaba en nada, por eso me sentí mal y ese coraje hizo que corriera mejor. Puedo decir que soy la única atleta que clasificó a Tokio sin apoyo del Estado. Gracias a Dios tengo el apoyo de Nike que me sostuvo durante todo el tiempo. Todo mi equipo, mi familia. El logro es de todo ellos.

—Veo que ya estás entrenando. ¿La maratón no te dejó secuelas?

Después de la maratón me sentí mal como dos días, pero la fisioterapeuta nos trató bien, los doctores nos trataron y ahora no contamos con ningún dolor. La recuperación fue rápida y ahora ya estamos entrenando.

La madre Jovana

—Eres madre de dos pequeñas, una de ellas de apenas un año. ¿Cuándo saliste embarazada sentiste que se acababa tu carrera deportiva?

Cuando me enteré que estaba embaraza, dije Tokio ya fue. Pero cuando se postergaron me dije: sí o sí tengo que estar. El dar a luz me acercó al sueño de querer ir por la motivación que tenía.

—¿Cómo así?

Las cosas que estoy haciendo, con que a mi hija le inspire ya es lo mejor para mí. Reflejo algo y eso me pone contenta.

—¿Tu hija mayor llegó a entender tu carrera?

A la mayor le costaba entender bastante hasta el año pasado. Pero de alguna manera la pandemia le ayudó a madurar, la llegada de su hermanita también. Se dio cuenta que esto es mi pasión. “¿Por qué tienes que correr?”, “¿Por qué no eres como otras mamás?”, me decía. Los atletas élite necesitamos descansar y mi pequeña no entendía, se enojaba, pero en los últimos meses se dio cuenta y ya no es exigente. Me decía “descansa, sé que es tu sueño estar en Tokio”. Ha madurado bastante.

—¿Es muy difícil estar entrenando y no con tus pequeñas?

Es bien duro, pero con Nayara (9 años), cuando era pequeña no la disfruté mucho. Me enfoqué más en correr y la dejé un poco de lado. Me sentía mal, pero ya con mi segunda pequeña (Killay, de un año) dije que voy a disfrutar mucho y dejé en segundo plano mi carrera deportiva. Pero se alinearon los tiempos y pude correr y disfrutar de mis hijas. Para el tema de no tener culpas, me ayudó Jéssica Galdos. Empecé a leer libros, a escuchar videos. Eso me ayudó a dejar poco a poco la culpa. Mientras me sentía culpable no solucionaba las cosas.

—Estuviste con Jéssica en Tokio también

A Jessica la conocí por un auspiciador hace cuatro años. Los contratos se terminaron, pero con ella seguimos trabajando, a veces sin pago. Ella es una persona muy buena, super dedicada. Por eso estoy agradecida a mil con ella. Hay muchas personas que me han ayudado.

—Leí una frase en tus redes sociales: “Nada vuelve a ser igual, pero se vuelve mejor”. ¿Cómo lo tomas?

Que maduramos, con las experiencias malas se madura más. Las cosas que me han pasado me han enseñado. Ya no soy la misma sobre todo en la parte emocional. Empiezas a ver la vida de diferente manera.

—¿El hecho de ser madre te da otra forma de encarar tu carrera respecto a los demás atletas?

Definitivamente. Eso me lo he preguntado mucho y es porque tienes una motivación extra. Cuando estás cansada y quieres dormir, si tienes hijos, ves que hay una pequeña que te está mirando. y pienso, “si yo flaqueo, ella cuando esté adulta también puede hacerlo”. Necesito hacer las cosas bien. Y no solo en ese aspecto, se madura en la manera de hablar, en lo que miramos, en cómo nos expresamos.

—¿Hay riesgo de que la labor de atleta perjudique la labor de madre??

Depende en qué momento te encuentres. Cuando mi cuerpo se siente bien, no me siento afligida con respecto a mis niñas. Estoy bien, estoy activa, bien con ellas. Cuando me sale mal los entrenamientos, la carga pesa más porque estás triste y todo eso captan tus hijas y eso es malo.

—¿Se tiene vacaciones?

Después de una maratón tenemos semana de descanso con entrenamiento activo, que es media hora de trote. Luego, no hay vacaciones como otros porque mi esposo es maratonista y ahora él está entrenando y me toca apoyarlo. Para salir de vacaciones, me gustaría ir con él. Para viajar, creo que sería en diciembre, pero algo corto porque nosotros siempre entrenamos, no hay día en el que no entrenemos.

—Tu esposo también corrió la Maratón Bicentenario, es decir ambos estuvieron preparándose para esa carrera. ¿Quién veía a sus pequeñas?

Felizmente cuento con el apoyo de mi mamá y ella nos ayuda con la pequeña. Felizmente, como te digo, la mayorcita ya entendió y nos dejaba entrenar.

—Leí que tuviste problemas para volver a entrenar tras tu primer parto. ¿Pasó con el segundo?

Con mi primera bebé empecé a trotar a los ocho meses y me dolía mucho el vientre. Como hasta el año y medio me costó recuperarme. Con la pequeña, los papás de mi esposo me trajeron infusiones y tomaba durante el embarazo y después del parto. Tuve más cuidado, de no salir al frío, de no tocar agua, algo que no hice con la mayor. Con la menor me sentí super bien y a las seis semanas fui a trotar y no sentí nada.

Mirada al futuro

—¿Cómo planificas este nuevo ciclo olímpico? ¿Sientes que la realidad del deporte peruano los limita mucho?

Siempre me he cuestionado eso. No creo que esta sea nuestra realidad. Dinero hay, pero el problema es que está mal distribuido y quizás llega a personas mal asesoradas. Se necesita trabajar en ciclos olímpicos con las personas correctas, con los atletas correctos. Es un tema estructural, se necesita ver a los atletas como héroes, no como cualquier cosa. En otros países se les enseña a los atletas que son los mejores, se les trata bien. En cambio, acá es como que, si van a los Juegos, que vayan con lo que puedan. No nos pueden enviar con lo que hay, que nos hagan sentir que somos las estrellas. Creo que desde ahora se debe pensar en París, elegir a una cierta cantidad y hacerle seguimiento. Que las Federaciones muestren que los deportistas le importan.

—Tus has sentido cómo el apoyo se te iba, desde el privado hasta el del IPD. Ahora, los momentos van cambiando

He estado con varias marcas, pero por diversos temas se terminaron los contratos. Ahora, con lo de Lima Expressa, ya hay una tranquilidad para mi preparación con miras a París. Con lo que me van dando, estoy asegurada pase lo que pase y voy a estar enfocada con los entrenamientos. Tengo tranquilidad y si las cosas van bien, seguimos avanzando.

—Increíble que hayas logrado tu clasificación a Tokio generándote deudas

Nos mentalizamos y dijimos pase lo que pase, el objetivo es Tokio y hay que correr riesgos. Es inversión y lo bueno es que el resultado fue bueno y ahora cuento con el apoyo. Lo mejor es que las personas que trabajan ahí son buenas personas, el trabajo es como equipo. Así me siento con Nike y con Lima Expressa, que ven más allá, no solo es un negocio y me siento cómoda así.

