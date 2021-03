La NBA anunció una serie de programas virtuales del Jr. NBA en el que jugadores, jugadoras y entrenadores del Perú y Latinoamérica podrán formar parte para intercambiar conceptos, compartir entrenamientos de forma remota y también un primer filtro para captar talento para la liga. Estos programas, según nos indicó la propia NBA, responde a lo siguiente: están enfocados en “el desarrollo del basquetbol, el rendimiento de los jugadores y la educación de habilidades para la vida”. En la presente nota podrás conocer cómo inscribirte y cuáles son los programas que la NBA ofrece.

¿Qué es el Jr. NBA?

El Jr. NBA es el programa global de baloncesto juvenil de la NBA, que enseña las habilidades fundamentales, así como los valores centrales del juego: trabajo en equipo, respeto, determinación y comunidad. El Jr. NBA se enfoca en ayudar a crecer y mejorar la experiencia juvenil para jugadores, entrenadores y padres, ofreciendo una serie de sesiones gratuitas cubriendo cada nivel del juego, incluidos 48 planes de prácticas y más de 250 videos instructivos con jugadores de la NBA y jugadoras de la WNBA.

Fabricio Oberto estará involucrado en los programas del Jr. NBA

¿Cuáles son los programas que brinda el Jr. NBA?

Empezando el jueves, 11 de marzo hasta octubre 2021, el Jr. NBA ofrecerá cinco sesiones al mes en español vía la aplicación OWQLO, centradas en cinco pilares fundamentales: Her Time To Play (“El Tiempo de Ella Para Jugar”), Jr. NBA at Home (“Jr. NBA en el Hogar”), el Jr. NBA Coaches Clinic Live Series (“Jr. NBA Serie de Clínicas En Vivo Para Entrenadores”), Jr. NBA Coaches Week (“Semana de Entrenadores Jr. NBA”) y Jr. NBA Week (“Semana Jr. NBA”).

Jr. NBA at Home ayuda a los jóvenes a mantenerse físicamente activos y conectados al baloncesto mediante sesiones que analizarán habilidades de jugadores de la NBA y la WNBA, secuencias de cómo hacer los movimientos característicos de los jugadores de la NBA y la WNBA, y entrenamientos en vivo que se pueden realizar de forma segura ya sea dentro o fuera de la cancha.

Asimismo, la NBA ha destinado programas para el desarrollo de las mujeres dentro del baloncesto. Para ello, el Jr. NBA organizará clínicas de “Her Time To Play” para jugadoras y entrenadoras en formato virtual por primera vez en Latinoamérica. La serie de presentaciones en vivo permitirá a las participantes obtener perspectiva de líderes referentes femeninas en el basquetbol latinoamericano, interactuar con sus pares y participar en Q&As (sesiones de preguntas y respuestas) que inspiran a las niñas a seguir creciendo dentro o fuera de la cancha.

El Jr. NBA se celebrará de manera virtual en Latinoamerica

El contenido del Jr. NBA Coaches Clinic Live Series se enfocará en la importancia de áreas claves como el liderazgo, la técnica individual de los jugadores, el trabajo en equipo y la preparación física a través de varias presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas interactivas dirigidas por entrenadores especialistas en el desarrollo de jóvenes de toda Latinoamérica.

Para celebrar la conclusión de la programación en octubre, las segundas ediciones de la Jr. NBA Week (“Semana Jr. NBA”) y la Jr. NBA Coaches Week (“Semana de Entrenadores Jr. NBA”) destacarán el desarrollo de habilidades para la vida, la salud y el bienestar, y el establecimiento de metas.

¿Cuándo y cómo matricularme en los programas del Jr. NBA?

Los jugadores y entrenadores interesados en participar pueden registrarse y ver el calendario de los próximos eventos en vivo ahora descargando la aplicación OWQLO por https://owqlo.com/.

La programación mensual incluye:

· Jr. NBA at Home: marzo-octubre

· Jr. NBA Coaches Clinic Live Series: marzo-septiembre

· Her Time To Play Clinic: abril, junio, agosto y septiembre

· Jr. NBA Week: octubre

· Jr. NBA Coaches Week: octubre

Conforme a los criterios de Saber más