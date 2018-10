Del Potro vs. Fognini: jugarán por las semifinales del Abierto de China Juan Martín del Potro enfrentará a Fabio Fognini este sábado (3:30 a.m. de Perú / 5:30 a.m. de Argentina EN VIVO ONLINE vía ESPN), por un lugar en la final del Abierto de China

Del Potro vs. Fognini: jugarán por las semifinales del Abierto de China. (Foto: Reuters) El reto de cuartos contra Krajinovic, fue una fácil victoria para 'Delpo', por 6-3 y 6-0. En rondas previas batió a Khachanov y Ramos-Vinolas. (Foto: Reuters)