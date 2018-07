El argentino Juan Martín del Potro tuvo un debut plácido en Wimbledon 2018. El cuarto jugador del mundo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-3 al alemán Peter Gojowczyk. Este jueves se enfrentará a Feliciano López (8:40 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN).

Del Potro se medirá en la siguiente ronda al español Feliciano López, en el que será uno de los duelos más atractivos en esa instancia.

Del Potro vs. Feliciano López: horarios en el mundo

Perú - 8:40 a.m.

Argentina - 10:40 a.m.

España - 3:40 p.m.

​Colombia - 8:40 p.m.

Ecuador - 8:40 p.m.

Chile - 10:40 p.m.

​México - 8:40 a.m.

​Uruguay - 10:40 a.m.

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 9:40 a.m.

"Sé lo duro que será mi partido contra él porque es un especialista en hierba", dijo Del Potro. "Es zurdo, le gusta servir y busca la volea casi siempre. Nadie quiere jugar contra él, al menos no en las dos primeras rondas".

Feliciano López atribuyó su constancia a su estilo de juego.

"No juego tantos puntos", dijo el toledano, que tiene un servicio poderoso, sube a la red y evita los intercambios largos.

"Juego sencillo, así que tengo que hacer un esfuerzo enorme en cada golpe", añadió, recordando además que no ha sufrido grandes lesiones en su carrera)