Por José Antonio Bragayrac

A media mañana del sábado todavía había gente que hablaba de la serie como si fuera un trámite. El viernes había sido impecable en puntos, aunque sufrido y dramático en el juego. Dos partidos, dos remontadas y una tribuna que terminó celebrando con el empuje de la agonía. El sábado, en cambio, el ambiente cambió rápido. El dobles empezó mal y las caras en la banca peruana cambiaron radicalmente.

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