A pesar del esfuerzo, los resultados no fueron los más positivos. Juan Pablo Varillas no logró avanzar en la ronda de clasificación del US Open, el último Grand Slam de la temporada. La primera raqueta nacional cayó derrotado ante Zizou Bergs por un set a dos en un partido parejo y complicado.

El tenista peruano se encuentra en el puesto 124 del ATP, mientras que el belga que consiguió superar a Varillas en la última ronda ostenta la posición 200. El duelo de tenis duró por un lapso de dos horas con veinte minutos con un total de tres sets.

Los resultados fueron 2-6, 6-1 y 7-6 (5). Cuando parecía que todo estaba en beneficio de Juan Pablo Varillas dado que tenía la ventaja de 5-2, el belga luchó para recuperarse llegando hasta los 6-6, más el tie break, dejando en los ‘qualy’ del US Open al peruano.

Juan Pablo es el mejor tenista peruano. Hace poco subió dos posiciones más en el ranking ATP. Algunos de los otros nacionales que figuran en la lista son Nicolás Álvarez (405), Jorge Panta (570) y Mauricio Echazú (683).

Varillas llegó al qualy del US Open, luego de representar al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, torneo donde fue eliminado por el argentino Diego Schwartzman, en un encuentro con parciales de 7-5 y 6-4.

Cabe destacar que el título más reciente logrado por Juanpa fue la edición 2021 del torneo Challenger de Biella en Italia, donde se impuso en la final al argentina Guido Andreozzi con dos sets corridos de 6-3 y 6-1.